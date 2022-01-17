В ковидном госпитале Ялты почти 30% коек остаются свободными

Четверть коечного фонда остается свободной в ковидном госпитале Ялты Фото: Алиса ТИТКО

В Ялте вновь начали действовать строгие антиковидные ограничения, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. По ее словам, в Ливадийской больнице из 80 мест ковидного госпиталя занято 57.

Власти разрабатывают дополнительные меры недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе, а также его окрестностях. Ужесточается контроль в транспорте, заведениях общепита и торговых центрах.

- Проверяем ежедневно. Рейды проводят сотрудники департамента муниципального контроля, управления торговли, Роспотребнадзора, отдела курортов и туризма. За нарушение антиковидных ограничений на предприятие может быть наложен штраф до 300 тысяч рублей. Либо, по решению суда, оно может быть закрыто, - заявила градоначальница.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму зарегистрировали первый случай нового штамма коронавируса «омикрон». В связи с этим во всех государственных учреждениях будет введен «жесточайший масочный режим», а организации, где будут выявлять зараженных «омикроном», будут переходить в режим карантина. Кроме того, в Крым 17 января вернулась система пропусков в общественные места по QR-кодам.

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