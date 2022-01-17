Первый замминистра чрезвычайных ситуаций в Крыму уходит с поста

Вадим Онищенко. Фото: Министерство чрезвычайных ситуаций РК

Первый замминистра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Вадим Онищенко уходит с поста по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

- Освободить Онищенко Вадима Александровича от должности первого заместителя министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым 18 января 2022 года по собственной инициативе, - говорится в документе.

С 2011 по 2014 год Вадим Онищенко работал административным директором предприятия «Секюрити - Систем», а с 2014 года занимал пост заместителя министра чрезвычайных ситуаций в Крыму.

Напомним, 17 января по собственному желанию оставили свои посты министр жилполитики и стройнадзора Крыма Максим Скорин и начальник Службы автомобильных дорог Крыма Валерий Васякин.

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