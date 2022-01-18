Только 9 зоопарков в Крыму получили право легально работать в 2022 году

Менее трети крымских зверинцев получили лицензии Фото: Михаил ФРОЛОВ

С началом нового 2022 года в силу официально вступил федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Россельхознадзор установил новые правила, согласно которым все зоопарки, зооуголки, дельфинарии и цирки в Крыму должны пройти лицензирование. Но, как выяснилось, продолжают легально работать лишь 9 зверинцев из 30.

- На сегодняшний день Россельхознадзором выдано 9 лицензий. У нас на рассмотрении находятся еще 4 заявления. Эта ситуация меняется – каждый день поступают еще заявления, - сообщила начальник отдела внутреннего контроля и надзора в области ветеринарии Южного межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Шамбазова в эфире «Радио Крым».

По ее словам, ведомство уже отклонило 13 заявлений. Если зоопарки не исправят нарушения и продолжат работать без лицензии, может не обойтись и без суда. Размер штрафа в данном случае составит около 40 тысяч рублей.

Напомним, зооуголок в Детском парке Симферополя уже закрылся на капремонт из-за несоответствий новым требованиям закона. Когда все нарушения будут исправлены и он вновь начнет работать, неизвестно. По той же причине навсегда рискует закрыть свои двери и Ялтинский крокодиляриум, где главная проблема - несоответствие площади аквариумов для содержания животных.

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