Школы Большой Ялты закроют 19 января из-за сильного снегопада

Ялту продолжает заносить снегом. Фото: AMS YALTA/telegram

Из-за сильного снегопада в Большой Ялте штабом ЧС принято решение закрыть школы 19 января. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Все занятия переносятся на 22 января.

- В связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры, шквалистый ветер, пик прогнозируется в ночь на 19 января) занятия в школах Большой Ялты завтра отменяются (перенос на субботу, 22 января), - сообщила градоначальница.

Власти просят местных жителей по возможности оставить дома детей, посещающих детские сады. Уточняется, что в дошкольных учреждениях будут продолжать работать дежурные группы.

В городе уже начали фиксировать первые происшествия ввиду нового нашествия непогоды. Так, сегодня из-за снегопада на трассе занесло бетоновоз.

В целом на Крымском полуострове погода не благосклонна к местным жителям: города и села заметает, дворники не перестают расчищать автомобильные дороги с раннего утра, а на «Тавриде» частично перекрыто движение из-за первого крупного ДТП из-за гололеда.

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