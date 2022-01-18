Из-за снегопада десятки городских маршрутов в Ялте не работают

Ухудшение погодных условий негативно сказалось на работе общественного транспорта. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Десятки маршрутов общественного транспорта в Ялте прекратили работу из-за сильного снегопада в городе, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Временно приостановлена работа маршрутов №№ 12, 18, 10, 21, 128, 1, 107, 122, 132, 115, 102, 1Б, 20, 17, 24, 135, 144 до Лесхоза, 7, 8, 9, 15, 19.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий власти приняли решение закрыть все школы Большой Ялты 19 января. Все занятия переносятся на субботу. Детей, посещающих детсады, настоятельно просят оставить дома.

На Крымском полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. По словам синоптиков, в ночь на 18 января в Симферопольском и Бахчисарайском районах выпало рекордное количество осадков - около 11 миллиметров.

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