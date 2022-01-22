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Общество22 января 2022 11:52

В Крыму из-за снегопада перекрыли дорогу на Ай-Петри

На полуостров обрушился арктический холодный фронт
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На плато Ай-Петри метель. Фото: Андрей Бачурин/VK

На плато Ай-Петри метель. Фото: Андрей Бачурин/VK

22 января на Крымский полуострове заглянул в гости очередной снегопад. Власти региона не дремлют и принимают соответствующие меры, чтобы от стихии никто не пострадал.

- Дорогу на Ай-Петри перекрыли с двух сторон, - рассказал врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко. – Движение на Грушевском и Ангарском перевалах проходит в штатном режиме.

Спецтранспорт щедро посыпает пескосоляной смесью и очищает от снега трассу на Южный берег Крыма. Дорожники работают и на улицах самой Ялты.

Мэр города счастья Янина Павленко пообещала, что Ялте не грозит транспортный коллапс. Ведь она вместе с подчиненными подготовила на случай ненастья «снежный» режим работы общественного транспорта.

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