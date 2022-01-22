Крым накроет арктический холодный фронт

Мороз - не помеха для прогулки на свежем воздухе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Крымском полуострове синоптики обещают морозные выходные. Столбик термометра в ночное время опустится ниже минус 10.

- Погоду будет определять арктический холодный фронт, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Небеса одарят полуостров осадками, которые природа «состряпала» по зимнему рецепту: обыкновенный и мокрый снег. Гололедица, как и прежде будет трепать нервы автолюбителями и пешеходам.

Синоптики предупреждают, что в ночное время похолодает до -6…-11°, на ЮБК будет чуть теплее 0…-5°. Днем тоже жары не предвидится: -4…+1°. В Крымских горах и вовсе настоящий север: -6…-11°.

Ненастье приводит к многочисленным авариям на дорогах Крыма, к сожалению, есть человеческие жертвы.

Поэтому автолюбителям нужно проявлять максимальную осторожность, отправляясь в поездку.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50