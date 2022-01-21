Появилось видео ДТП с перевернутым микроавтобусом в Алуште

В Алуште очевидцы сообщили об аварии, в которой, к счастью, никто не пострадал. Фото: скриншот из видео

В соцсетях появилось видео с места ДТП с участием микроавтобуса в Алуште. Как пишут очевидцы, водитель пытался уйти от столкновения с многотонным мусоровозом, но не справился с управлением, и машина перевернулась.

На кадрах видно, что на дороге слякоть. При таких погодных условиях ситуация во время движения не менее напряженная, чем в гололед. Вот и в этот раз, сцепление колес с дорожным полотном оказалось слабым, чтобы избежать аварии. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Напомним, количество ДТП на крымских дорогах за последние дни значительно возросло. Только за сегодня, 21 января, произошли три крупных аварии: в Джанкое водитель вылетел на обочину и врезался в дерево, еще один автомобиль превратился в груду металла недалеко от села Вольное, а в Белогорском районе Крыма из покореженного авто беременной женщине помогали выбраться спасатели.

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