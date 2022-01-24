Школы Ялты возобновили работу после сообщения о минировании

Власти Ялты сообщили о возобновлении работы всех школ в городе. Фото: Янина Павленко/telegram

Школы Ялты возобновили работу после письма о минировании, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Напомним, 21 января власти города сообщили о письме, наподобие тех, что остановили учебный процесс в городах и районах Крыма в тот же день. В связи с этим все школьники были отправлены по домам, а 22 января занятия были отменены полностью.

- Школы Ялты работают в штатном режиме. На минувших выходных сотрудниками полиции с привлечением специалистов-кинологов были обследованы все школы нашего муниципального образования, - сообщила градоначальница.

Она напомнила, что на дистанционном обучении находятся 5 классов в 2 школах города по решению Роспотребнадзора. Все остальные школы продолжают работать в обычном режиме до особого распоряжения. Решение о переводе школьников на дистанционное обучение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что симферопольские школы также вернулись к обычному режиму работы с понедельника.

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