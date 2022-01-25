В Крыму и Севастополе 25 января 2022 выявлено 590 случаев заражения коронавирусом

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым вновь начинает расти суточный прирост инфицированных. Ввиду ухудшения эпидемиологической ситуации регионе с 24 января до особого распоряжения все жители Крыма 60+ и лица с хроническими заболеваниями должны уйти на самоизоляцию. Руководители всех организаций и частные предприниматели должны перевести пожилых работников на удаленку.

Кроме того, в школах Симферополя 24 класса были переведены на дистанционку из-за Covid-19, еще три класса закрыты на карантин из-за ОРВИ.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 311 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит Минздрав Республики Крым. Всего с начала пандемии выявлено 130 448 положительных на Covid-19.

- За истекшие сутки госпитализировано 79 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 51 145 человек, - говорится в сообщении.

Количество выздоровевших за сутки составляет 253 человека, выздоровевших за весь период - 121 535.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое за последние 24 часа выявили 279 новых случаев заболевания Covid-19. Всего с начала пандемии в городе заболели 55 415 человек.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в Севастополе выписаны после выздоровления 32 человека, с начала пандемии - 51 415 пациентов.

Кроме того, за последние сутки в городе от ковида скончались 5 человек в возрасте от 40 до 92 лет, 1 940 - с начала пандемии.

- За последние сутки в ковидные стационары госпитализирован 31 человек. На данный момент в больницах находится 406 пациентов, из них 325 – с подтвержденным Covid-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуто 602 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говорится в сообщении.

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