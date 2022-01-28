В Крыму шторм разрушает пляжи Николаевки

Море усиленно подмывает берег в Николаевке. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK

На Крымском полуострове хозяйничает зимнее ненастье. Морозы и снега делают нервы людям, а сильные шторма наносят ощутимый ущерб прибрежной зоне.

В социальной сети появилось сообщение, что в курортной Николаевке, которая находится в 40 километрах от Симферополя, активно разрушается крутой берег:

- Над пляжем зависли блоки грунта, отделенные от материкового берега, которые могут рухнуть в любой момент. Высота берега-обрыва достигает 15 метров, а ширина пляжной зоны не больше 10 метров, а кое-где совсем суши - пляж подчистую море смыло. Непонятно, где в Николаевке этим летом будут купаться местные и туристы?!

Подобные инциденты не редкость на Крымском полуострове. В селе Приветное, что под Алуштой, в море вместе со всем содержимым смыло прибрежное кафе.

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