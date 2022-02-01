Роман Тихончук объяснил свою отставку с поста мэра Евпатории

Роман Тихончук. Фото: страница Романа Тихончука в Facebook

Роман Тихончук назвал свою отставку с поста главы администрации Евпатории взвешенным решением. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

- Взвесив все за и против и понимая, что нужно двигаться дальше, я решил покинуть пост главы администрации города Евпатории. В свое время, принимая непростое для себя решение возглавить городскую администрацию, я осознавал, какая это большая ответственность перед родным городом и горожанами, - отметил Роман Тихончук.

Напомним, об отставке главы администрации Евпатории стало известно сегодня, 1 февраля. Как уточнил глава Республики Крым Сергей Аксенов, политик написал заявление об уходе по собственному желанию.

Структура администрации Евпатории после увольнения главы останется без изменений, а работа мэрии продолжится в штатном режиме.

Напомним, пост мэра Евпатории Роман Тихончук занял в октябре 2019 года. Его предшественник Андрей Филонов был отстранен от должности после обвинения в махинациях с земельными участками.

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