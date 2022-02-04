Еще четыре школы Симферополя закрыли из COVID-19 и ОРВИ

В Симферополе 11 школ закрыты из-за ковида и ОРВИ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По состоянию на 4 февраля в Симферополе закрыты 11 школ в соответствии с постановлениями Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В связи с распространением COVID-19 временно не работают школы №№7, 12, 17, 23, 30, 34, 42 и «Злагода». В связи с увеличением количества заболевших ОРВИ закрылись школы №№ 3, 25, 38. Также закрыты 19 групп детских садах города, из них 13 по ковиду, шесть из-за ОРВИ.

Уточняется, что во действующих общеобразовательных и дошкольных учреждениях продолжается ежедневный контроль за соблюдением противоковидных норм.

Напомним, замглавы администрации Симферополя Татьяна Сухина подчеркнула, что вопрос о закрытии всех школ в городе не поднимается - в этом нет необходимости.

Ранее сообщалось, что в Крыму 295 подростков прошли вакцинацию от COVID-19. На прошлой неделе в регион поступило 1 200 доз препарата «Спутник М».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50