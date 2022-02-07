Туристическая отрасль принесла бюджету Крыма свыше 5 миллиардов рублей

В 2021 году Крым побил рекорд по турпотоку. Фото: Крымский бальзам/telegram

За 2021 год туристическая отрасль принесла бюджету Крыма 5 миллиардов 779 миллионов 8 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе Минтуризма республики, это в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.

- В общей сумме налогов по данным УФНС за 2021 год поступления от туризма составили 9,8% (за 2020 год доля составляла 7,8%). По экспертной оценке, сфера туризма дает мультипликативный эффект в виде налоговых поступлений от смежных с туризмом отраслей в объеме более 25 %, - говорится в сообщении.

По данным Росстата, за первые 9 месяцев 2021 году валовый доход от отрасли превысил показатели 2020 года в целом, составив свыше 36 миллиардов рублей.

Напомним, в 2020 году туристическая отрасль принесла бюджету Крыма свыше 2 миллиардов рублей, что, в свою очередь, на 2,5% больше, чем в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Крым побил рекорд по турпотоку в 2021 году, приняв почти 10 миллионов курортников. На этом сказалось закрытие других курортных направлений из-за COVID-19.

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