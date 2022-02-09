Муфтий Крыма потребовал спасти треснувший корпус Ханского дворца

Эмирали Аблаев. Фото: официальная страница Муфтията Крыма в Facebook

Муфтий Крыма Эмирали Аблаев потребовал принять меры по спасению треснувшего фасада Графского корпуса в Ханском дворце. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя.

- По мнению Муфтия, для разрешения сложившейся ситуации необходимо привлечение высококвалифицированных специалистов, как руководством Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, так и Министерством культуры Республики Крым, - говорится в сообщении.

Муфтият Крыма направит обращение о принятии мер по спасению Ханского дворца в Бахчисарае в Министерство культуры. Как уточнили в пресс-службе Духовного управления мусульман, сделано это будет в ближайшее время.

Напомним, трещина на свитском корпусе при работах по набережной образовалась 7 февраля. Специалисты связали это с проектной ошибкой. Серьезного урона зданию трещина при этом не нанесла.

Днем спустя трещину в фасаде Графского корпуса укрепили.

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