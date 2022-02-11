Участники меджлиса*, обвиняемые в подрыве газопровода в Крыму, предстанут перед судом

Подрыв газопровода произошел 23 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемые в подрыве газопровода в поселке Перевальное недалеко от Симферополя предстанут перед судом. Как КП-Крым сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма, уголовное дело поступило в орган государственной власти 26 января.

- В Верховный суд Республики Крым поступило для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении нескольких лиц, обвиняемых в совершении преступлений. Предварительное судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 18 февраля 2022 года, - уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, подрыв газопровода в Крыму произошел 23 августа прошлого года. Силовики задержали троих подозреваемых в диверсии заместителя главы меджлиса* и его сообщников - посредника Наримана Джелялова и непосредственных исполнителей Асана и Азиза Ахметовых 4 сентября. По информации ФСБ, к подрыву газопровода причастно территориальное подразделение украинской разведки.

Подозреваемому в организации диверсии на газопроводе Нариману Джелялову грозит до 20 лет лишения свободы.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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