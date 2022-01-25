Участника меджлиса*, обвиняемого в подрыве газопровода в Крыму, оставили в СИЗО

Нариман Джелялов (справа) и его сообщник Фото: группа «Крымская солидарность» в Facebook

Верховный суд Крыма отклонил жалобу адвокатов Наримана Джелялова о продлении срока его содержания под стражей. Информацию об этом КП-Крым подтвердили в пресс-службе суда.

- Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Крым постановление Киевского районного суда города Симферополя оставлено без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, фигурант дела о диверсии на газопроводе в Крыму останется под стражей до 23 февраля.

Подозреваемому в организации диверсии на газопроводе в Крыму грозит до 20 лет лишения свободы. Заместителя главы меджлиса* и его сообщников подозревают в совершении диверсии в составе организованной группы. Нариман Джелялов также подозревается в приобретении, хранении и передаче взрывчатых веществ.

Напомним, подрыв газопровода в поселке Перевальное произошел 23 августа. Силовики задержали троих подозреваемых в диверсии - посредника Наримана Джелялова и непосредственных исполнителей Асана и Азиза Ахметовых 4 сентября. По информации ФСБ, к подрыву газопровода причастно территориальное подразделение украинской разведки.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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