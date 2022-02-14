Реконструкция Ханского дворца в Бахчисарае обойдется в 10 миллионов рублей

Фото: официальный канал Сергея Аксенова в Telegram

Графский корпус в Ханском дворце восстановят до 1 мая 2022 года. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Как отметил глава республики, для сохранения комплекса сооружений будут созданы и установлены поддерживающие подпорные конструкции, а также возведена система стоек уменьшающих давление кровли на стену, и прокладка бандажей для стяжки здания.

- Все подготовительные работы уже начаты, примерная стоимость проекта составит около 10 млн рублей, а само завершение всех противоаварийных работ планируется на 1 мая текущего года. Контракт с подрядной организацией уже заключен, - отметил Сергей Аксенов.

Напомним, стена здания дала трещину во время реставрации, поэтому прием посетителей решили временно приостановить. Сейчас противоаварийные работы на объекте продолжаются, их намерены завершить в течение месяца.

Принять меры по спасению треснувшего фасада Графского корпуса в Ханском дворце потребовал муфтий Крыма Эмирали Аблаев.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50