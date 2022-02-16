Появилось видео с места смертельного ДТП с участием крымского депутата

Членство депутата в партии "Единая Россия" после происшествия приостановили Фото: Ирина ГЕРЦ

Смертельное ДТП, в котором погибла 73-летняя пенсионерка, случилось на выезде со двора на улице Ленина в Симферополе. Как стало известно КП-Крым, пожилая женщина вечером 14 февраля отправилась на прогулку.

Депутат Игорь Буданов в это время находился в гостях у своего друга и собирался уезжать. На пенсионерку он наехал, когда сдавал задним ходом, выезжая из двора.

Видеозапись происшествия, которая по информации источника КП-Крым, и стала ключевым доказательством вины Игоря Буданова, изъяли сотрудники силовых структур. Других источников видеофиксации происшествия нет.

Стоит отметить, что расследование смертельного ДТП с участием крымского депутата уже поставил на контроль глава Следкома России Александр Бастрыкин. Сотрудники СКР провели осмотр места происшествия, а также изъяли автомобиль BMW.

В Госсовете РК назвали поступок депутата «шокирующим». Глава Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что такое поведение для депутата возмутительно. Членство Игоря Буданова в партии «Единая Россия» также было приостановлено.

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