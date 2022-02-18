Глава Крыма почтил память «беркутовцев», погибших в 2014 году на майдане

Восемь лет назад во время событий на Майдане от огнестрельных ранений со стороны протестующих погибли крымские правоохранители. Фото: Сергей Аксенов/vk

Глава Крыма Сергей Аксенов почтил память «беркутовцев», погибших в 2014 году на киевском майдане.

-18 февраля мы отдаем дань памяти и уважения бойцам «Беркута» и внутренних войск, погибшим в 2014 году на киевском майдане. Они встали на пути беснующейся толпы и до конца выполнили свой долг, но были преданы трусливым украинским руководством, которое больше всего тряслось за свою шкуру и свои кошельки, - написал на личной странице «Вконтакте» глава республики.

Напомним, восемь лет назад на киевском майдане, отстаивая Конституцию, закон и правопорядок, погибли несколько бойцов спецподразделения «Беркут» и военнослужащих Внутренних войск. Среди них были трое крымчан: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший лейтенант Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин.

- Главными чувствами, которые испытывали тысячи людей в эти дни, были скорбь и гнев. Беспомощность украинской власти перед погромщиками была очевидной для всех. Мы понимали, что никто, кроме нас самих и России, не защитит Крым от крови и хаоса. И были обязаны взять судьбу полуострова в свои руки, - подчеркнул Серей Аксенов.

Напомним, в Крыму готовятся отмечать восьмую годовщину воссоединения с Россией. Глава республики пригласил отметить значимое событие на полуострове белорусского лидера Александра Лукашенко.

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