Количество вагонов в поездах из Крыма в Москву и Петербург увеличено

Крымская железная дорога работает в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «ГрандСервисЭкспресс», которая является организатором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, увеличила вместимость поездов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Так, дополнительные вагоны появятся в поездах до Москвы и Санкт-Петербурга, отправление которых запланировано в ближайшие два дня.

- Делаем все возможное для увеличения количества вагонов в курсирующих поездах. Открыта продажа билетов в дополнительные вагоны на поезда «Таврия» 91/92 Севастополь - Москва, 27/28 Симферополь - Москва, 7/8 Севастополь - Санкт-Петербург, - говорится в сообщении.

Уточняется, что все поезда «Таврия», связанные сообщением с городами Крыма, продолжают работать штатно.

Напомним, с 24 февраля аэропорт «Симферополь» приостановил работу из-за начала военной операции на Украине. Рейсы не будут выполняться до 2 марта. Ввиду этих обстоятельств выехать из Крыма можно на автобусах и поездах. Также туристы, имеющие острую необходимость вернуться на материк, могут обратиться на горячую линию Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50