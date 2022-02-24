Волна фейковых минирований в Крыму началась на фоне военной операции в Украине

Сообщения о минированиях проверяются спецслужбами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На фоне проведения Россией военной операции на территории Украины началась волна фейковых минирований в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Совмина.

Какие именно объекты «заминированы», не уточняется. Все сообщения в настоящий момент проверяются спецслужбами.

Напомним, до этого волна массовых сообщений о минировании прокатилась по многим регионам России в январе. Крым не стал исключением. Десятки учебных учреждений региона были эвакуированы. Взрывоопасных предметов найдено не было. Позже по факту произошедшего начали уголовное расследование.

Однако этим дело не кончилось: в начале февраля началась новая волна сообщений о минированиях. Провокаторы разослали письма с угрозами на электронные почты администраций городов и районов Крыма, требуя при этом выкуп в 13 тысяч долларов.

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