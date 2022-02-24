В Армянске и Джанкое развернули палаточные городки для прибывающих с Украины россиян

В Армянске и в Джанкое в районе пунктов пропуска развернуты временные пункты размещения
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Армянске и в Джанкое в районе пунктов пропуска развернуты временные пункты размещения для граждан России, приезжающих в Крым. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев.
Россияне смогут передохнуть в палатках, попить горячий чай и дождаться автобуса, который будет следовать дальше по территории республики.
- На данный момент никто не обращался, - уточнил Сергей Садаклиев.
Напомним, в Крыму 24 февраля ввели режим повышенной готовности из-за военной операции на Украине. Желающих покинуть Армянск из-за военной операции на Украине перевозят в Красноперекопск.
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