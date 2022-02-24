Пассажиры отмененных рейсов из аэропорта «Симферополь» могут уехать на автобусах

Пассажиры отмененных рейсов из аэропорта «Симферополь» могут приобрести проездной билет на автобусы. Фото: mtrans.rk.gov.ru

В связи с тем, что из аэропорта «Симферополь» приостановлены рейсы до 2 марта, граждане могут добраться в другие субъекты РФ на автобусах. Об этом сообщили в Минтрансе Республики Крым.

- Пассажиры отмененных рейсов могут приобрести проездной билет на автобусы, осуществляющие перевозку в другие субъекты Российской Федерации на автовокзале «Симферополь», - говорится в сообщении.

Расписание межрегиональных маршрутов следующее:

- 07.40 «Севастополь АС - Краснодар АВ»;

- 10.20 «Симферополь - Москва»;

- 11.20 «Ялта АС - Новороссийский АВ»;

- 11.40 «Севастополь - Краснодар АВ»;

- 12.15 «Симферополь - Москва»;

- 13.35 «Севастополь-Астрахань АВ»;

- 14.10 «Севастополь- Пятигорск АВ»;

- 14.55 «Ялта АС» - Сочи АВ»;

- 17.00 «Севастополь АВ - Сочи АВ»;

- 17.35 «Севастополь АВ - Ростов-на-Дону АВ»;

- 19.40 «Севастополь – Краснодар»;

- 19.45 «Севастополь АВ - Ростов-на-Дону»;

- 19.50 «Севастополь АВ - Ростов-на-Дону»;

- 20.40 «Ялта - Ставрополь АВ»;

- 21.10 «Евпатория - Пятигорск АВ»;

- 22.20 «Севастополь АВ - Краснодар АВ»;

- 22.30 «Симферополь - Москва»;

- 22.45 «Севастополь АВ - Новороссийск АВ»;

- 23.00 «Ялта АС - Краснодар АВ»;

- 23.59 «Севастополь АВ - Краснодар»;

Уточняется, что в случае необходимости количество автобусов из аэропорт «Симферополь» до автовокзала «Симферополь» будет увеличено.

По все возникшим вопросам относительно работы транспорта на полуострове можно обратиться по телефону: +7 978 835 75 57.

Напомним, с 24 февраля аэропорт «Симферополь» приостановил работу из-за начала военной операции на Украине. Рейсы не будут выполняться до 2 марта. Ввиду этих обстоятельств выехать из Крыма можно на автобусах и поездах. Также туристы, имеющие острую необходимость вернуться на материк, могут обратиться на горячую линию Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50