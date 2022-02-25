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Общество25 февраля 2022 10:38

Взрывчатку после сообщений о минировании в школах Симферополя не нашли

Письма с угрозами были разосланы на почты местных учебных учреждений рано утром
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Школьников отпустили домой из-за сообщений о минировании. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/telegram

Школьников отпустили домой из-за сообщений о минировании. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/telegram

По состоянию на 13.30 часов 25 февраля взрывчатых предметов в школах Симферополя после сообщений о минировании не обнаружили. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы администрации Симферополя Максим Балахонов.

- На данный момент взрывоопасные предметы в школах Симферополя не выявлены, - прокомментировал ситуацию Балахонов.

Специалисты в настоящий момент продолжают обследование учебных заведений.

Напомним, в 29 школах Симферополя, которые получили письма о минировании утром 25 февраля, отменили уроки. Позже школьные занятия были отменены во всех школах Крыма.

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