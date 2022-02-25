Пассажирам отмененных авиарейсов в Крыму вернут деньги за билеты

Работает круглосуточная горячая линия 8 800 511 80 18, звонки принимаются бесплатно. Фото: rk.gov.ru/ru

В связи с тем, что 24 февраля авиакомпании отменили все рейсы в аэропорту «Симферополь», Росавиацией даны поручения организовать полный возврат денег за билеты, либо предоставить возможность перебронировать их на другие даты или альтернативные маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.

Пока что выехать из Крыма туристы могут на межрегиональных автобусных рейсах, билеты на которые продаются на всех автостанциях республики.

- Крымские турфирмы занимаются доставкой крымчан из-за рубежа. По сообщениям руководителей турфирм, они действуют в штатном режиме, обменивая билеты и доставляя своих клиентов в альтернативные аэропорты, - говорится в сообщении.

Пассажиры, которые не смогли вовремя вылететь из Крыма, по возникающим вопросам могут обращаться по телефону горячей линии Минкурортов республики: 8 800 511 80 18.

Кроме того, некоторые отели в Крыму предоставили туристам скидку до 50%. Часть средств размещения также отменила штрафы за аннуляцию бронирования в связи со сложившейся ситуацией на полуострове.

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