Несколько улиц южной части Симферополя остались без воды 8 июня

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько улиц в южной части Симферополя остались без воды 8 июня, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Ограничения связаны с аварий на водных сетях на улице Беспалова, 88. Краны будут сухими до 17.00 по адресам: улица Гончарова (частично), улица Курортная, переулок Алуштинский, переулок Гудронный, переулок Институтский, проспект А. Вернадского (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

Отметим, что из-за еще одной аварии еще тринадцать улиц Симферополя остались без воды 8 июня.

Кроме того, неудобства придется потерпеть также жителям Симферопольского района. До 16.00 (ориентировочно) воды не будет по адресам: пгт. Никлаевка: улица Советская, улица Севастопольская, а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе 8 июня отключат свет на 24 улицах. Крымские энергетики ремонтируют электросети.

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