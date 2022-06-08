Еще тринадцать улиц Симферополя остались без воды 8 июня

Воды по указанным адресам не будет до вечера Фото: Олег ЗОЛОТО

В связи с новой аварий на водных сетях еще несколько улиц Симферополя остались без воды 8 июня, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Повреждены сети на улице Матэ Залки, 15б. Ввиду этого до 20.00 (ориентировочно) краны будут сухими по адресам: улица Гурзуфская, улица П.Осипенко, улица М.Залки улица Центральная, улица Оленчука, улица Академика Стевена, переулок Малосадовый, улица Клубная, улица Фомина, улица Кременчугская, улица Инкубаторная, переулок Инкубаторный, улица Алексеева, улица Раснецова, переулок Водосбросный, улица Александровская, а также прилегающие улицы и переулки.

Напомним, сегодня утром и до вечера без воды также остались несколько улиц в южной части Симферополя. Причина - авария на сетях.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе 8 июня отключат свет на 24 улицах. Крымские энергетики ремонтируют электросети.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50