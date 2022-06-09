В феодосийском крокодиляриуме прокуратура обнаружила нарушения

В Феодосии на территории крокодиляриума прокуратура обнаружила нарушения содержания животных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура выявила нарушения в содержании крокодиловой фермы в Феодосии, что могло привести к распространению опасных инфекционных заболеваний среди животных.

- Установлено, что организацией в нарушение требований закона не соблюдаются размеры вольеров для животных, расположенных на территории крокодиловой фермы, отсутствуют ветеринарный пункт, а также разрешительные документы на корма, кормовой рацион и режим кормления животных, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы прокуратуры.

Исковое заявление о принуждении исправить нарушения было направлено в суд.

Ранее КП-Крым писала, что парк львов «Тайган» и зоопарк «Сказка» возобновили работу после получения лицензий. Из-за новых требований закона вольеры пришлось расширять. Напомним, с началом нового 2022 года в силу официально вступил федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Если зоопарки не исправят нарушения и продолжат работать без лицензии, дело может дойти до суда. Размер штрафа в данном случае составит около 40 тысяч рублей.

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