По факту гибели лебедя в Симферополе 15 июня ведется разбирательство

Фото: Михаил Афанасьев/Telegram

После гибели лебедя, обитавшего в Гагаринском парке Симферополя, ведется разбирательство, сообщил глава местной администрации Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале.

- Уважаемые симферопольцы! По ситуации с гибелью лебедя в Гагаринском парке - на данный момент ведется разбирательство. По его результатам будут вынесены соответствующие решения. Мы примем необходимые меры по недопущению таких ситуаций впредь, - написал глава администрации крымской столицы.

Напомним, 15 июня беспризорные собаки до смерти истерзали лебедя в Гагаринском парке столичного города. Шокирующий инцидент произошел рано утром. Для решения проблемы с бродячими псами был заключен контракт с профильной подрядной организацией, которая теперь отвечает за отлов и содержание животных.

Кроме того, на следующий день после инцидента еще один лебедь едва не погиб от зубов хаски. Правда, у этого пса есть хозяин, который вовремя спохватился и оттащил питомца от потенциальной жертвы. Пернатый остался невредим. Владельца пса, гулявшего в общественном месте без намордника, задержала полиция.

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