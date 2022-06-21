В Симферополе будут судить няню, убившую 7-летнего мальчика-инвалида

Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

В Симферополе перед судом предстанет 62-летней жительница Красногвардейского района, по вине которой погиб 7-летний тяжелобольной мальчик.

Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, в ноябре прошлого года обвиняемая присматривала за несовершеннолетним, имеющим тяжелое хроническое заболевание.

- На почве личных неприязненных отношений [она] нанесла 7-летнему ребенку-инвалиду несколько ударов ладонью в область головы, неоднократно бросала его с силой на диван с твердой поверхностью. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что тело 7-летнего мальчика с инвалидностью нашли в одном из частных домов крымской столицы. Он умер, захлебнувшись рвотными массами после получения черепно-мозговой травмы.

Женщину обвинили в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Дело передано в Киевский районный суд Симферополя.

Ранее сообщалось, что в Симферополе будут судить родительницу, по вине которой на 8-месячного младенца напала собака. Женщина на час оставила беззащитного малыша в квартире вместе с псом.

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