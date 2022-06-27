В Симферополе 27 июня после дождей на пешеходную зону едва не рухнуло дерево

Фото: МБУК "Парки столицы"

Из-за непогоды в симферопольском сквере имени Тренева упало дерево. Ствол завис над пешеходной зоной по проспекту Кирова.

Фото: МБУК "Парки столицы"

- В кратчайшие сроки на место выехали работники МБУК «Парки столицы». Оперативно были проведены работы по распилу аварийного дерева и вывозу остатков, - сообщили сотрудники предприятия в своем telegram-канале.

Ранее КП-Крым писала, что после обильных ливней в Симферополе и Симферопольском районе ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Стихия не утихает уже вторые сутки. По состоянию на утро 27 июня в результате обильных осадков в республике подтопило 83 домовладений и 135 дворовых территорий. Повреждено два моста - в Симферополе и селе Дружное.

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