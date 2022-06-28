Разрушенный мост в село Строгоновка под Симферополем оградили мешками с песком

Фото: Денис Кратюк/Telegram

Уровень воды в селе Строгоновка существенно снизился. Разрушенный ранее мост, который ведет к населенному пункту, оградили мешками с песком. Об этом в сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

Фото: Денис Кратюк/Telegram

- Приняты временные меры по укреплению берега реки Малый Салгир. Выложены мешки с песком для предотвращения дальнейшего разрушения моста в селе, - сообщил Кратюк.

Напомним, движение по мосту сейчас перекрыто. Пешеходов и автомобилистов просят передвигаться по альтернативному пути.

Ранее сообщалось, что в Добровской долине под Симферополем подтоплено более 200 домов и дворов. В ближайшее время будет создана рабочая группа по определению нанесенного ущерба.

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