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Общество28 июня 2022 7:58

Разрушенный мост в село Строгоновка под Симферополем оградили мешками с песком

Уровень воды в селе существенно снизился
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Денис Кратюк/Telegram

Фото: Денис Кратюк/Telegram

Уровень воды в селе Строгоновка существенно снизился. Разрушенный ранее мост, который ведет к населенному пункту, оградили мешками с песком. Об этом в сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

Фото: Денис Кратюк/Telegram

Фото: Денис Кратюк/Telegram

- Приняты временные меры по укреплению берега реки Малый Салгир. Выложены мешки с песком для предотвращения дальнейшего разрушения моста в селе, - сообщил Кратюк.

Напомним, движение по мосту сейчас перекрыто. Пешеходов и автомобилистов просят передвигаться по альтернативному пути.

Ранее сообщалось, что в Добровской долине под Симферополем подтоплено более 200 домов и дворов. В ближайшее время будет создана рабочая группа по определению нанесенного ущерба.

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