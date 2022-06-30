На улице Ракетной в Симферополе устранены последствия потопа

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе на затопленной ранее улице Ракетной устранили последствия непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

- На улице Ракетная устранены последствия подтопления: вывезен мусор и намывы грунта. По просьбе жителей выполнена подсыпка отдельных участков, - говорится в сообщении.

Ракетная - одна из наиболее пострадавших во время июньских потов улица Симферополя. Дороги на ней в буквальном смысле превратились в реку. 29 июня на Ракетной активно работала коммунальная техника и производился вывоз наносов грунта.

В пресс-службе администрации Симферополя также уточнили, что ро поручению Михаила Афанасьева уборка последствий стихии в городе и поселках завершится до конца текущей недели.

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