Последствия потопа в Симферополе устранят к концу недели

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Последствия потопа в Симферополе и прилегающих к нему селах устранят к концу текущей недели, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- По поручению главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева до конца недели будет завершена уборка последствий стихии в городе и поселках муниципального образования, - говорится в сообщении.

Кроме того, как ранее писала КП-Крым, завершена уборка на одной из наиболее пострадавших улиц - Ракетной. Коммунальные службы вывезли мусор и намывы грунта. Также по просьбе жителей выполнена подсыпка отдельных участков.

Напомним, после обильных осадков дороги на улице Ракетной в Симферополе превратились в реку.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50