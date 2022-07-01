Ялта попала в топ-10 популярных городов для отдыха в июле 2022

Ялта. Набережная имени В.И. Ленина. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Главный город Южного берега Крыма занял в рейтинге мест для отдыха в середине лета почетное третье место - такие выводы сделали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, проанализировав данные брони.

- Сочи, Санкт-Петербург, Крым, - это самые популярные направления отдыха во втором летнем месяце, - сообщили специалисты.

Получается, что даже временно неработающий аэропорт Симферополя не стал для россиян помехой для отдыха в городе счастья.

Топ-10 популярных городов для отдыха в июле 2022(средняя стоимость в рублях ночи в отеле):

- Сочи, 3495

- Санкт-Петербург, 4045

- Ялта, 4687

- Казань, 3472

- Москва, 3544

- Калининград, 2918

- Гагра, 3292

- Ростов-на-Дону, 2743

- Кисловодск, 2717

- Сортавала, 5980

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