Фото: Сергей Аксенов/Telegram

В Крыму на границе с Херсонской областью открыли два новых досмотровых комплекса, третий в настоящий момент готовится к подключению. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- В рамках рабочей поездки посетил автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на границе с Херсонской областью, где проводятся работы по расширению полос движения автомобильного и грузового транспорта. На пункте установлены два досмотровых комплекса, третий готовится к подключению, - сообщил глава Крыма.

По его словам, за 30 июня через все три контрольно-пропускных пункта с обеих сторон прошло 1700 грузовых машин. Он также выразил уверенность, что целевой показатель - не более 4 часов на пересечение границы - все же будет достигнут.

Ранее КП-Крым писала, что кроме сокращения времени ожидания на границе с Крымом также намерены начать пропускать без очереди родителей с детьми до трех лет, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями. Крмое того, пропускная способность погранпереходов со стороны Крыма была увеличена, для чего был разработан специальный порядок, позволяющий ускорить этот процесс.

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