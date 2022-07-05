Министр сельского хозяйства Крыма рассказал, как ливни повлияли на работу аграриев

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Обильные осадки в Крыму в незначительной степени, однако все же оказали влияние на работу местных аграриев. Об этом в своем telegram-канале сообщил министр сельского хозяйства РК Юрий Мигаль.

- Уборочная кампания в Крыму продолжается. Сельхозтоваропроизводителями уже убрано ранних зерновых и зернобобовых с площади более 67 тыс. гектаров. Выпавшие осадки внесли незначительные корректировки в работу на полях. В лидерах пять районов республики: Красноперекопский - 18,7%, Нижнегорский - 17,2%, Советский - около 18,2%, Раздольненский порядка 15,7% и Ленинский -14,3%, - написал Мигаль.

Он также добавил, что уже собрано 66,7 тыс. гектаров зерновых - это 11,3% от общей площади. Кроме того, озимый ячмень убран с площади 65,7 тыс. гектаров, пшеница озимая - 1,5 тыс. гектаров, еще 470 тонн ячменя ярового было убрано с площади 160 гектаров, также убран горох и рапс с площади около 1300 гектаров.

Напомним, обильные осадки прошли в Крыму 26-27 июня. Изначально в результате сильных подтоплений режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Симферополя, Симферопольского и Белогорского районов, однако позже уровень бедствия повысили до регионального.

Позже эксперт объяснил, почему полуостров сильно затапливает во время дождей, а также предложил способы решения данной проблемы.

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