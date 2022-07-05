С марта границу на севере Крыма пересекли более 540 тысяч человек

Автомобильный пункт пропуска "Джанкой". Фото: "Яндекс.Карты"

С марта этого года границу на севере Крыма пересекли более 540 тысяч человек и 177 тысяч транспортных средств.

- С марта 2022 года через государственную границу Российской Федерации на севере Крыма пропущено свыше 540 тысяч лиц и более 177 тысяч транспортных средств. Ведется работа по совершенствованию инфраструктуры пунктов пропуск, - приводит «Крым 24» сообщение пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по РК.

Напомним, что в Крыму на границе с Херсонской областью открыли два новых досмотровых комплекса. Третий в настоящий момент готовится к подключению. Ранее КП-Крым писала, что кроме сокращения времени ожидания также намерены начать пропускать без очереди родителей с детьми до трех лет, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями.

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