Феодосия вошла в топ-10 популярных городов для отдыха с семьей

Феодосия. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Феодосия заняла почетное второе место в рейтинге мест, где хорошо провести отпуск в окружении родных и близких. Туристы любят Крым, хотя на сегодняшний день на полуостров не летают самолеты., но есть надежда, что авиасообщение возобновится осенью.

- Самыми популярными направлениями семейного отдыха с детьми являются Анапа, Феодосия и Москва, - такие выводы сделали эксперты российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, проанализировав данные брони в 2022 году.

В среднем проживание в отеле или гостевом доме стоит 3 - 5 тысяч рублей в сутки.

Топ-10 популярных направлений семейного отдыха летом 2022 (средняя стоимость в рублях ночи):

- Анапа, 3295

- Феодосия, 3202

- Москва, 3544

- Казань, 3472

- Гагра, 3292

- Суздаль, 4422

- Зеленоградск, 5253

- Махачкала, 3238

- Минск, 2985

- Великий Новгород, 3396

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50