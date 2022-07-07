Феодосия вошла в топ-10 популярных городов для отдыха с семьей

Феодосия.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Феодосия заняла почетное второе место в рейтинге мест, где хорошо провести отпуск в окружении родных и близких. Туристы любят Крым, хотя на сегодняшний день на полуостров не летают самолеты., но есть надежда, что авиасообщение возобновится осенью.
- Самыми популярными направлениями семейного отдыха с детьми являются Анапа, Феодосия и Москва, - такие выводы сделали эксперты российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, проанализировав данные брони в 2022 году.
В среднем проживание в отеле или гостевом доме стоит 3 - 5 тысяч рублей в сутки.
Топ-10 популярных направлений семейного отдыха летом 2022 (средняя стоимость в рублях ночи):
- Анапа, 3295
- Феодосия, 3202
- Москва, 3544
- Казань, 3472
- Гагра, 3292
- Суздаль, 4422
- Зеленоградск, 5253
- Махачкала, 3238
- Минск, 2985
- Великий Новгород, 3396
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