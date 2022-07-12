В Севастополе легковушку ударило проводом от троллейбуса

Провод поцарапал крышу авто. Фото: скрин видео Родион Власов/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В городе-герое Севастополе произошло не совсем обычное ДТП.

- Отвалился провод от троллейбуса и прокатился по крыше, оставив много мелких царапин. В остальном, слава Богу, все хорошо, но дети перепугались очень сильно, - такой пост сопровождает видео, которое появилось в популярном крымском паблике.

ЧП случилось на улице Меньшикова в 18.21 вечера.

Пользователи соцсети живо прокомментировали инцидент: «Троллейбусы – это самый опасный транспорт после самосвалов и грузовиков»; «Это скорее всего контактная сеть оборвалась»; «Видел ситуацию, когда провод оборвался и сзади едущий автомобиль наехал на него колесом. Аж подпрыгнул! Капот смяло сильно».

Нашлось место и для дискуссии.

- Одни проблемы от этих рогатых, - заявил один из пользователей.

- Не смешите! 160 тралов создают проблемы 200 000 личным авто?! - парировал другой.

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