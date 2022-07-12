Провалившуюся дорогу на Баррикадной в Симферополе восстановят по гарантии

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Провалившуюся дорогу на улице Баррикадной в Симферополе будет восстанавливать подрядчик в рамках гарантийных обязательств.

- По улице Баррикадная - подмыло дорогу рядом с канализационным люком, машина передними колесами провалилась в пустоту. Сейчас там ведется работа. В рамках гарантийных обязательств подрядчик, который делал дорогу, будет устранять все моменты, - сообщил глава столицы Крыма Михаил Афанасьев в эфире «Радио Крым».

Напомним, инцидент произошел в минувшую субботу. Проезжающий по дороге автомобиль провалился передними колесами под обрушившийся в результате непогоды асфальт. К счастью, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Симферополе проверяют состояние всех мостов через реку Салгир после обрушения мостового сооружения на улице Толстого.

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