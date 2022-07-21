Суды Крыма получили сообщения о минировании 21 июля

На месте работают правоохранители Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Верховный суд Крыма, а также в Железнодорожный и Киевский районные суды в Симферополе 21 июля вновь поступили сообщения о «минировании». На месте работают силовики.

- Сообщения о минировании, практически все из которых являются ложными, имеют одну цель - создание социального дискомфорта. Это попытки заполнить информационное пространство негативом, что влияет на настроение общества, - цитирует «Крым 24» политолога Дениса Батурина.

Напомним, последняя волна минирований прокатилась по Крыму два дня назад. Сообщения с угрозами поступили в большую часть судов республики.

Также недавно в МКД Симферополя неизвестные расклеили листовки с информацией о проверке укрытий в городе. Позже власти пояснили, что информация не соответствует действительности. В произошедшем будут разбираться правоохранительные органы.

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