Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июля 2022 6:31

Суды Крыма получили сообщения о минировании 21 июля

На месте работают силовики
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
На месте работают правоохранители

На месте работают правоохранители

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Верховный суд Крыма, а также в Железнодорожный и Киевский районные суды в Симферополе 21 июля вновь поступили сообщения о «минировании». На месте работают силовики.

- Сообщения о минировании, практически все из которых являются ложными, имеют одну цель - создание социального дискомфорта. Это попытки заполнить информационное пространство негативом, что влияет на настроение общества, - цитирует «Крым 24» политолога Дениса Батурина.

Напомним, последняя волна минирований прокатилась по Крыму два дня назад. Сообщения с угрозами поступили в большую часть судов республики.

Также недавно в МКД Симферополя неизвестные расклеили листовки с информацией о проверке укрытий в городе. Позже власти пояснили, что информация не соответствует действительности. В произошедшем будут разбираться правоохранительные органы.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50