Проклятое место: на трассе «Таврида» возле поселка Зуя «Камаз» столкнулся с легковушкой

К счастью, обошлось без жертв. Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Крыма

На трассе «Таврида» перед поселком Зуя второй раз за месяц произошла серьезная авария - грузовик «Камаз» столкнулся с «ВАЗ-2114». Легковой автомобиль от удара буквально смялся. Как «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма, ДТП произошло сегодня, 25 июля в 15:10.

Как сообщают подписчики в соцсетях, в сторону Белогорска образовалась серьезная пробка.

На трассе образовалась серьезная пробка. Фото: AMS Симферополь

По предварительным данным, водитель грузовика не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в отечественную легковушку. К счастью, обошлось без жертв.

- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ». Оба мужчины доставлены в больницу, - подчеркнули в пресс-службе Госавтоинспекции.

Легковушка буквально смялась. Фото: скриншот из видео

На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, это второй случай серьезного ДТП на участке близ поселка Зуя за последний месяц. Смертельная авария с участием сына директора парка «Тайган» Олега Зубкова - 22-летнего Ярослава, произошла 26 июня.

Фатальное ДТП стало вторым на данном участке - водитель внедорожника BMW, спешивший в Симферополь, врезался в Renault и Nissan, которые находились на трассе в связи с выяснением обстоятельств ранее произошедшей между ними мелкой аварии. В результате скончались три человека - водитель и пассажиры автомобиля Renault. По факту данной аварии уже возбуждено уголовное дело.