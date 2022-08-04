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Происшествия4 августа 2022 4:59

В Крыму нашли мертвым 18-летнего парня

Даниил Гришин исчез 23 июля 2022
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Даниил Гришин. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Даниил Гришин. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В поисковом отряда «ЛизаАлерт» Крым сообщили трагическую новость о судьбе молодого человека из Симферополя.

- Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, - таков итог поиска 18-летнего Даниила Гришина, который исчез из поля зрения близких 23 июля 2022 года.

Подробностей трагедии волонтеры не сообщают.

Остается напомнить, что всего в минувшем июле отряд «ЛизаАлерт» Крым отработал 73 заявки на поиск пропавших взрослых и детей. К сожалению, 6 нашли мертвыми. Среди погибших 16-летний житель Феодосии, у которого было тату в виде ножа.

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