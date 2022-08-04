Суд в Крыму вынес приговор экс-сотруднику Госкомрегистра за взяточничество и подлог

Бывший сотрудник Кировского подразделения Госкомрегистра РК признан виновным в коррупционных преступлениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-сотрудника Кировского подразделения Госкомрегистра, которого поймали на подлоге и взяточничестве, осудили на 3 года 2 месяца колонии. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Напомним, в сентябре 2019 года обвиняемый узнал о нарушениях в работе одного из предприятий в сфере земельного законодательства. Он выдал предписания об устранении этих нарушений, однако позже, обнаружив, что сроки его исполнения истекли, и у него отсутствует возможность провести проверку, самостоятельно изготовил подложные документы. Кроме того, он неоднократно получал взятки от граждан за игнорирование их правонарушений.

- Обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 2 года 6 месяцев, - говорится в сообщении.

Напомним, этим летом ФСБ в Крыму задержала еще одну сотрудницу Госкомрегистра за превышение должностных полномочий. В результате ее действий республике был нанесен ущерб в размере 40 миллионов рублей.

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