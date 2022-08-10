В Гагаринском парке Симферополя готовят к зиме душистую лаванду

Ряды лаванды освобождают от сорняков. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Крымский полуостров пока наслаждается жарким летним солнцем, но все-таки холодное время года не за горами.

- Лаванду в парке имени Гагарина готовят к зимнему сезону, - сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

Декоративный эфиронос щедро одарил своей красотой гостей и жителей столицы Крыма, которые с удовольствием гуляют по тропинкам и аллеям главного парка региона.

Растение нужно обрезать. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Но чтобы растение и на следующее лето проявило свои лучшие качества, заложенные природой и селекционерами, за ним нужно ухаживать после того, как оно отцвело. Работники учреждения в настоящее время заняты прополкой, а затем начнут обрезать сухие соцветия, что будет станет залогом хорошего роста на следующий год.

Кстати, в Гагаринском парке можно полюбоваться не только душистыми цветами, но и грациозными лебедями, у которых уже появилось потомство.

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