В Джанкойском районе Крыма прекратились взрывы боеприпасов

Взрывы произошли в селе Майское 16 августа, а сегодня в Джанкойском районе уже все спокойно Фото: "КП" Архив

Взрывы боеприпасов из-за диверсии в селе Майское на севере Крыма прекратились. Об этом сообщила ТАСС глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.

Да, все спокойно, - отметила чиновница.

Напомним, ЧП произошло под Джанкоем 16 августа. В шесть утра местные жители услышали в селе Майское взрывы. На место выехал глава Крыма Сергей Аксенов, а как позже сообщили в Минобороны РФ, на территории воинской части произошла детонация хранившихся боеприпасов. Позже в министерстве обороны заявили, что ЧП случилось из-за диверсии. Из-за инцидента пострадали два человека.