В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности на 15 суток

В Севастополе продлили уровень террористической опасности еще на 15 суток
Фото: Анастасия ЖУКОВА
В городе федерального значения Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности на 15 суток.
- Напомню, что эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для продолжения работы спецслужб в усиленном режим, - написал губернатор города Михаил Развожаев в в своем telegram-канале.
Напомним, впервые на территории Севастополя «желтый» уровень опасности ввели 31 июля после атаки беспилотника на штаб ЧФ. На территории Республики Крым он действует с апреля текущего года.
Ранее сообщалось, что из-за «желтого» уровня террористической опасности линейки 1 сентября пройдут только для трети учащихся Севастополя. Весь месяц для школьников будут проводить уроки по террористической безопасности.
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