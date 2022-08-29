В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности на 15 суток

В Севастополе продлили уровень террористической опасности еще на 15 суток Фото: Анастасия ЖУКОВА

В городе федерального значения Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности на 15 суток.

- Напомню, что эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для продолжения работы спецслужб в усиленном режим, - написал губернатор города Михаил Развожаев в в своем telegram-канале.

Напомним, впервые на территории Севастополя «желтый» уровень опасности ввели 31 июля после атаки беспилотника на штаб ЧФ. На территории Республики Крым он действует с апреля текущего года.

Ранее сообщалось, что из-за «желтого» уровня террористической опасности линейки 1 сентября пройдут только для трети учащихся Севастополя. Весь месяц для школьников будут проводить уроки по террористической безопасности.

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