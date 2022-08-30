Мэр Симферополя объяснил, почему город выиграл от закрытия полетов в Крым

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Власти Симферополя считают, что город выиграл от закрытия полетов в Крым. Дело в том, что теперь большая часть туристов добирается на полуостров на поездах через крымскую столицу.

- У нас не работает аэропорт и, казалось бы, определенные неудобства это создает, но Симферополь от этого выиграл, потому что все поехали на поездах. Соответственно, все туристы заезжают в наш город - это очень приятно, что они имеют возможность увидеть наш город, погулять, а у нас действительно есть, где по городу прогуляться: в благоустроенных скверах и парках, - сообщил глава местной администрации Михаил Афанасьев в эфире телеканала «Миллет».

Напомним, над Крымом продолжает действовать бесполетная зона. Аэропорт «Симферополь» временно приостановил работу 24 февраля после начала спецоперации. После этого Росавиация неоднократно продлевала запрет на полеты - в последний раз до 4 сентября.

Ранее КП-Крым рассказывала, куда отравиться в Крыму, чтобы избежать толп отдыхающих.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50